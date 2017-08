Accident la Băcioi // O Toyota a intrat într-un Mercedes. Un cuplu a murit pe loc (FOTO/VIDEO)

13:26

Serviciul Federal rus Rosselhoznadzor a interzis importul a 19,7 tone de prune provenite din Republica Moldova. Producția a fost întoarsă, ieri, de la punctul de trecere „Krupeț” din regiunea Kursk. ”În urma efectuării controlului fitosanitar de carantină, angajații Serviciului Federal rus de supraveghere în domeniul fitosanitar şi veterinar Rosselhoznadzor din regiunile Kursk și Orlov au depistat în lotul de prune larve ale moliei estice (Grapholitha molesta Busck). În corespundere cu legislația în vigoare, în scopul neadmiterii și răspîndirii dăunătorilor pe teritoriul Federației Ruse, se interzice introducerea lotului infectat”, se menționează într-un comunicat al Rosselhoznadzor. Marfa urma să ajungă într-un market din Moscova. The post Rosselhoznadzor a întors de la frontieră peste 19 tone de prune din Moldova appeared first on Moldova 24.