Maia Sandu îi amintește lui Andrian Candu cum trăiesc oamenii de rând, după ce în 2016 și-a cumpărat apartament lângă Plahotniuc

16:36

Un grup de aproximativ 20 de mercenari înarmaţi, îmbrăcaţi în uniforme militare, a atacat o secţie de poliţie din sud-estul Coastei de Fildeş, blocând ofiţerii de poliţie în secţie şi furând armele, conform declaraţiilor armatei, potrivit Reuters. The post Revolte în Coasta de Fildeş: Un grup de persoane înarmate a atacat o secţie de poliţie şi a furat armele appeared first on Independent.