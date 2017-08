Imagini fierbinți cu Nicoleta Nucă. Vedeta își trădează tatuajele în costum de baie (FOTO)

14:16

„Fiind însărcinată și evident că având mai mult timp liber, am tot tricotat papucei și bentițe pentru fetița mea. Am hotărât că vreau și eu să îi fac fetiței mele o cutie în care am să îi păstrez cu grija toate lucrurile importante (papucei, suzetă, bentiță și multe alte lucruri), așa cum a făcut mămica […]