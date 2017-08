Neymar dezăluie de ce a plecat de la Barcelona; Ce relație avea cu Messi

12:36

Prima doamna a Franței, Brigitte Macron, va fi „nașa" unor pui de panda gemeni - primii care se vor naște în această țară europeană, au informat joi responsabili ai grădinii zoologice Beauval, citați de Xinhua. The post Brigitte Macron va fi „nașa” unor pui de panda: Sunt primii care se vor naște în Franța appeared first on Independent.