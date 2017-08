Un nou lan de cânepă, depistat printre plantațiile de floarea soarelui la Nord

10:41

Poliţiştii sectorului Buiucani din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău au fost alertaţi, în noaptea de 20 iulie, de către un locuitor al Capitalei, în vârstă de 28 ani. Acesta a declarat că i-ar fi fost furat automobilul de model VAZ 2106, parcat în curtea casei de locuit din strada Calea Ieşilor a sectorului Buiucani. Oamenii legii au iniţiat acţiuni speciale de investigaţii şi de urmărire penală, pentru a identifica autorul furtului, precum şi circumstanţele în care a fost pornit motorul şi itinerarul de deplasare. Ulterior, ofiţerii de investigaţii de comun cu angajaţii Inspectoratului de Poliţie Nisporeni au constatat că, individul s-a deplasat în satul Selişte al raionului Nisporeni, unde ar fi încercat să-l vândă unui prieten. Ultimul a refuzat oferta lui, automobilul fiind parcat la o margine de drum, iar făptaşul a dispărut într-o direcţie necunoscută. Acesta s-a dovedit a fi în vârstă de 20 ani, domiciliat în aceeaşi localitate, care în prezent a fost anunţat în căutare de către forţele de ordine. Conform legislaţiei în vigoare a fost iniţiată o cauză penală pentru furt, care prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 13 000 lei la 27 000 lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau închisoare de pînă la 4 ani. Totodată, cetăţenii care cunosc despre locul aflării lui, sunt rugaţi să comunice informaţiile la numerele de contact: 0 790 01 986 / 0 691 50 993. Confidenţialitatea surselor de informare este garantată. Este de menţionat că, anterior,bănuitul a fost judecat pentru infracţiuni analogice.