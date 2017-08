Trump schimbă sistemul de emigrare în SUA; Cum vor fi afectați cetățenii români

11:36

Un bărbat de 45 de ani transporta alcool etilic fă acte de proveniență a mărfii. Acesta s-a eschivat de la achitarea plăților vamale și riscă amendă de 4.500 de lei. The post Alcool etilic în valoare de 50 de mii de lei, confiscat de polițiști appeared first on Independent.