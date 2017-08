Conceptul programului „Prima casă”, publicat în Monitorul Oficial. Vezi condițiile

10:26

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI atenționează asupra riscurilor la care sunt expuși oamenii în perioada caniculară. Avertizările specialiștilor vin în contextul instalării codului portocaliu de temperaturi ridicate instituit pe teritoriul țării. Conform informațiilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat în perioada 3 - 5 august 2017 în Republica Moldova temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între 35-38 0 C. În aceste condiții crește riscul de producere a incendiilor și arderii vegetației uscate. Pentru a preveni situațiile nedorite, pompierii îndeamnă oamenii să respecte regulile antiincendiare și să nu aprindă resturile menajere. Mai mult, persoanele sunt îndemnate să meargă la scăldat doar în locuri autorizate, unde bazinele acvatice sunt dotate cu stații de salvare. Salvatorii vin cu atenționări și față de oamenii care se expun căldurii în orele de vârf. Persoanele sunt îndemnate să consume apă și să se protejeze de razele directe ale soarelui. Conform informațiilor Serviciului Situații Excepționale al MAI pe parcursul ultimelor 24 de ore peste 300 de oameni s-au adresat la cele trei puncte de reabilitare instalate de salvatori. Corturi anticaniculă au funcționat ieri în raioanele Strășeni, Ungheni și Hîncești. The post Salvatorii atenționează asupra riscurilor caniculei appeared first on Moldova 24.