Prima reacție a lui Gigi Becali după ce a aflat cu cine a picat Steaua în preliminariile Champions League

10:06

Fosta gimnasta, fost deputat, in prezent seful unui important holding de presa din Rusia… In plus, Alina Kabaeva, caci despre ea este vorba, a cucerit, se pare, inima presedintelui Vladimir Putin. O poveste de dragoste care dureaza de mai bine de un deceniu, desi totul se bazeaza exclusiv pe speculatii. Involuntar te intrebi daca este […]