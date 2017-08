Razii „profilactice” în cluburile de noapte din Capitală (VIDEO)

18:11

Viiturile înregistrate în Thailanda în urma precipitaţiilor masive au cauzat 23 de decese şi au afectat peste un milion de persoane de la începutul lunii iulie, au declarat miercuri oficiali locali, citaţi de DPA, conform agerpres. Toate cele 23 de decese au survenit prin înec, a indicat Departamentul pentru prevenirea şi combaterea dezastrelor. Thailanda se află în prezent în timpul sezonului musonic, prognozele meteo indicând ploi abundente pentru restul săptămânii. Cu toate acestea, nu ploile sezoniere au generat viiturile, potrivit departamentului meteorologic din această ţară. Situaţia s-a înrăutăţit după ce Thailanda a fost lovită de furtuna tropicală Sonca, formată în partea superioară a Marii Chinei de Sud la sfârşitul lunii iulie, a indicat departamentul menţionat. Potrivit DPA, 44 de provincii din cele 67 ale Thailandei au fost inundate. Viiturile înregistrate în 10 provincii, în principal din nord-estul ţării, ajung încă la doi metri în unele locuri. Zona cea mai afectată este provincia nord-estică Sakhon Nakhon, situată la 650 de kilometri de Bangkok. Aeroportul său intern a fost închis timp de trei zile înainte de a fi redeschis luni seara. Printre zonele inundate se află şi vechiul oraş Ayutthaya (centrul ţării), popular printre turişti pentru numeroasele sale temple budiste vechi. The post Cel puţin 23 de morţi în urma inundaţiilor masive din Thailanda appeared first on Moldova 24.