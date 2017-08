Cinci pași pentru a fi gata să devii student peste hotare sau cum să începi o viață nouă

11:41

Când ești bolnav, ți-e greu să-ți menții spiritul vesel și atitudinea pozitivă vis-a-vis de lumea care te înconjoară. Acum însă, copii internați la Spitalul Clinic Municipal Nr.1 au ocazia să facă cunoștință cu trei văcuțe vesele, care au apărut în curtea spitalului, în preajma secției de pediatrie. Artiștii proiectului Chișinău Is ME au transformat trei bariere de beton sure în niște animăluțe colorate și drăguțe. Articolul (foto, video) Copiii internați la Spitalul Clinic Municipal Nr.1 se vor împrieteni cu trei văcuțe vesele apare prima dată în #diez.