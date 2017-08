Cauza penală în care este acuzat fostul deputat Iurie Bolboceanu, remis în instanță

16:56

Ținând cont de ultimele declarații ale vicepremierului Federației Ruse, Dmitrii Rogozin, privind invitația adresată lui de către viceprim-ministrul Republicii Moldova de a vizita țara noastră în luna septembrie curent, Serviciul Comunicare și Relații Publice al Ministerului Economiei și Infrastructurii vine cu următoarea precizare: La finele lunii iunie curent, în adresa demnitarilor de rang înalt din 39 de state (prim-viceprim-miniștri, viceprim-miniștri, miniștri, etc), responsabili de dezvoltarea economiilor țărilor pe care le reprezintă sau co-președinți ai comisiilor mixte pentru colaborare comercial-economică cu Republica Moldova, au fost expediate invitații de participare la Forumul ”Moldova Business Week 2017”, care se va desfășura în perioada 2 – 6 octombrie curent, la Chișinău. Toate invitațiile au fost semnate de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, în calitate de președinte al Comitetului organizatoric al evenimentului și transmise prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene sau prin intermediul misiunilor diplomatice în străinătate. Scopul urmărit de organizatori este de a dezvolta relațiile comercial - economice ale Republicii Moldova cu statele partenere, Forumul ”Moldova Business Week” reprezentând o platformă foarte bună pentru mediul de afaceri, structurile financiare, instituțiile de stat și private de a stabili noi relații de colaborare, de a promova exportul mărfurilor autohtone, precum și de a atrage noi proiecte investiționale în țară. ”Moldova Business Week 2017” este un forum economic anual, care se desfășoară sub patronajul Organizației de Atragere a Investițiilor și de Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) și unde se obișnuiește invitarea oficialilor de rang înalt din diverse țări. The post Ministerul Economiei vine cu precizări privind invitația transmisă vicepremierului rus Dmitri Rogozin appeared first on Moldova 24.