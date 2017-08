Argint, la Campionatul Mondial de Lupte pentru R. Moldova

10:27

Un dolar — sub 18 lei, prima dată în ultimii doi ani Rata oficială de schimb a dolarului SUA în Moldova a scăzut sub 18 lei, pentru prima dată de la sfîrșitul lunii mai 2015. În particular, Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru 4 august cursul oficial de 17,9948 lei pentru un dolar. E remarcabil faptul că ultima dată dolarul în Moldova a fost estimat la mai puțin de 18 lei, potrivit ratei oficiale de schimb stabilite de BNM, pe 24 mai 2015, cînd rata oficială a Băncii Naționale a fost egală cu 17,8478 lei pentru un dolar. Pe 25 mai 2015 ea era deja de 18,1281 lei pentru un dolar, și sub nivelul de 18 lei pentru un dolar și de atunci nu a scăzut. Sursă: noi.md Record Un dolar — sub 18 lei, prima dată în ultimii doi ani apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.