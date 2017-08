Canicula ridică din nou plăcile de beton în aer!

10:46

În cadrul unui nou acord comercial, încheiat între Uniunea Europeană şi Japonia, s-a votat şi eliminarea taxei de import pentru maşini, care constituia până acum 10%. Acesta ar fi un „efect advers" aş acordului preliminar cu privire la libera circulație a bunurilor. Măsura însă va fi introdusă treptat, pe parcursul unei perioade de tranziție de 7