Cauza fostului deputat Iurie Bolboceanu privind trădare de patrie, expediată în judecată

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Portocaliu de vreme caniculară pentru întreg teritoriul ţării. Averizarea va fi valabilă începând cu mâine, 3 august, şi până sâmbătă, 5 august. Astfel, potrivit meteorologiilor, în intervalul menționat pe o mare parte a teritoriului temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între 35-38°C.