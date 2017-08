Manchester City mai și vinde; O mare speranță a clubului ajunge la fosta campioană a Angliei

08:16

La câteva ore după ce reprezentanții lui Neymar au plătit clauza de reziliere a contractului (în valoare de 222 de milioane de euro) prin care jucătorul era legat de Barcelona, Paris Saint-Germain a confirmat oficial venirea brazilianului în capitala Franței. The post (VIDEO) Primele declarații ale lui Neymar după transferul istoric la PSG appeared first on Independent.