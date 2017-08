A dat buzna peste o femeie şi a violat-o cu bestialitate. Ce riscă un bărbat din Chişinău

10:56

Ministerul rus de Externe a calificat drept „iresponsabilă și absolut inacceptabilă" decizia autorităţilor de la Chişinău de a-l declara persona non grata pe vicepremierul Dimitri Rogozin. Instituția a menționat că aceste acțiuni riscă se destabilizeze Europa și l-a convocat pe ambasadorul moldovean, ameninţând cu „o reacţie adecvată". Vicepremierul rus Dimitri Rogozin a fost declarat miercuri persona non