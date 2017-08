Prezentatoarea TV Lilu: „De 4 ani trăiesc cel mai frumos și epuizant job”

08:56

Bloggerița Cristina Gheiceanu, zilele trecute, a încercat o nouă vopsea de păr, iar rezultatul a dezamăgit-o. „Mi-am vopsit parul recent si am schimbat brand-ul, de la care am cumparat vopseaua. Mi-a placut o anumita culoarea de la Loreal Excellence si am decis sa testez. Eu asa par degradat ca dupa ea, nu am avut niciodata. […]