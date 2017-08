Opinie: Echipa condusă de Vlad Plahotniuc și-a dat seama că Federația Rusă va continua să facă gesturi agresive la adresa independenței și suveranității statului moldovean

09:36

Secretarul responsabil al Comisiei de Admitere a Universității Tehnice a Moldovei, Mircea Bernic, spune în acest an studenții au fost interesați de specialitățile din domeniul IT, arhitectură și tehnologia alimentară. „Tendința spre profesiile din IT cu fiecare an e tot mai mare. Dacă acum 5 ani în urmă erau foarte populare specialitățile din domeniul construcțiilor, acum au scăzut solicitările pentru această specialitate, iar domeniul transporturilor se menține constant”, a spus Mircea Bernic, citat de IPN. La UTM, în acest an s-au depus în jur de 2400 de cereri. Locurile la buget au fost acoperite în totalitate, nu însă și cele la contract, din acest motiv e foarte probabil că se va organiza și turul doi de admitere. Rezultatele vor fi anunțate pe 5 august.