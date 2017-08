(STUDIU) Care accent a fost desemnat ca fiind cel mai sexy din lume

05:26

Președintele filipinez Rodrigo Duterte a lansat un atac dur la adresa liderului nord-coreean Kim Jong-un, pe care îl numește „un prost” și un „nenorocit”, cu doar câteva zile înainte ca de un summit internațional de la Manila, în care urmează să se discute măsurile care pot fi luate împotriva programului de teste balistice al guvernului de la Phenian, relatează Reuters. The post Atac dur la adresa lui Kim Jong-un, din partea unui omolog: „Un nenorocit, prost și grăsan” appeared first on Independent.