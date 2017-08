Doi minori din Orhei, arestaţi // Și-au ucis unchiul de hram, după care au plecat la discotecă

14:26

Mai multe plantații de cânepă au fost depistate de către angajații Poliției de Frontieră în cadrul operațiunii ”MAC 2017”, ce se desfășoară în perioada 30 mai – 31 august curent. Cea mai recentă descoperire a fost consemnată ieri, 1 august, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră ”Leușeni”. În satul Cotul Morii, printre ruinele unor case părăsite creșteau plante verzi de cânepă, cu faza diferită de vegetație. La fața locului, a fost stabilit că plantele nu au fost special cultivate sau îngrijite, acestea fiind smulse și nimicite. Polițiștii de frontieră din Cișmichioi au depistat circa 15 ha de cânepă la marginea satului Etulia, raionul Vulcănești. În cazul dat a fost sesizat Inspectoratul de Poliție Vulcănești în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Operaţiunea „MAC” are ca scop combaterea traficului ilicit de droguri de origine vegetală, depistarea şi nimicirea plantelor cu conţinut narcotic, precum şi identificarea persoanelor care le cultivă ilegal în zona de frontieră. Angajații Poliției de Frontieră se implică activ în cadrul operațiunii, fiind întreprinse toate măsurile necesare pentru combaterea acestui flagel infracțional. The post Mai multe hectare de cânepă au fost depistate în zona de frontieră appeared first on Moldova 24.