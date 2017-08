(VIDEO) Un incendiu masiv a cuprins unul dintre zgârie norii din Dubai

17:26

Fostul premier Ion Sturza speră că decizia de a-l declara pe vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, persoană indezirabilă în Republica Moldova este una calculată şi asumată şi nu doar un răspuns emoţional la nişte declaraţii ale lui Rogozin vizavi de unii lideri politici de la Chişinău.