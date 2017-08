Îndemna tinerele să se prostitueze în România pentru 1.000 de euro săptămânal: Bănuitul a fost reținut în flagrant

16:26

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, va veni într-o vizită oficială în România la finalul lunii august, în urma unei invitaţii a preşedintelui Klaus Iohannis, au declarat joi, pentru Mediafax, surse oficiale.