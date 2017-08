(VIDEO) Primele declarații ale lui Neymar după transferul istoric la PSG

16:06

Prețurile globale la alimente au crescut pentru a treia lună consecutiv, în iulie, creştere determinată în principal de cotaţiile mai mari la cereale, zahăr și produsele lactate. Indicele FAO pentru prețurilor alimentelor, un indice lunar calculat în baza tranzacțiilor care urmărește prețurile pieței internaționale pentru cele cinci grupe principale de alimente - a înregistrat 179,1 puncte în luna iulie, aceasta fiind cea mai mare valoare din ianuarie 2015, marcând o creștere de 2,3 la sută faţă de iunie 2017 și o creștere de 10,2 la sută față de nivelul său în anul precedent.