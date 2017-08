Un sat pe apă, unic în Europa, a fost construit în România – (FOTO)

13:36

Cânta elitei de la Moscova, iar astăzi – într-un mic restaurant – (VIDEO) Viața este plină de surprize și niciodată nu știi unde vei ajunge în secunda următoare. Tenorul Alejandro Olmedo a cântat operă în 64 de țări ale lumii. În fiecare zi de luni, la ora 19.00, Alejandro cântă pentru vizitatorii localului din inima orășelului corean amenajat într-un cartier al New York-ului. Până a ajunge să lucreze acolo ca să nu moară de foame, tenorul susținea concerte prin Moscova. Spune că au fost 547, în 150 de orașe ale Federației Ruse. „A cerut un loc de muncă aici, mai exact să spele vasele. Mi-a rupt inima. L-am invitat să fie manager”, povestește proprietarul restaurantului. Alejandro spune că în fiecare seară cântă cu aceeași pasiune și dăruire, de parcă ar fi în lumina reflectoarelor din sălile de spectacol grandioase ale lumii. Shanghai Mong is a Korean/Chinese restaurant in NYC's Koreatown that offers its patrons an unexpected form of entertainment: opera. And it's all about an incredibly unique and powerful friendship. Опубликовано Great Big Story 2 августа 2017 г. Sursă: ea.md Record Cânta elitei de la Moscova, iar astăzi – într-un mic restaurant – (VIDEO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.