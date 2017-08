Recomandări de evenimente pentru 4 august, o zi aridă de vineri

07:41

În fiecare an apare un număr impunător de desene animate, care au menirea să atragă atenția copiilor activi și curioși, cât și a adulților mereu aflați în goană după materialități. Unele țări, prentu a-și promova cinematografia animată, pur și simplu fac analogii cu cele mai populare filme sau seriale din industria animației, ceea ce reprezintă o metodă simplă de avansare. Articolul The Simpsons sau The Samsonadzes? Vezi 10 desene animate care își au analogi apare prima dată în #diez.