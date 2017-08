Atac dur la adresa lui Kim Jong-un, din partea unui omolog: „Un nenorocit, prost și grăsan”

15:36

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, urmare informaţiei Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, aduce la cunoştinţa cetăţenilor moldoveni, care intenţionează să călătorească sau să tranziteze ţara dată prin Aeroportul El Prat din or. Barcelona, că din 4 august 2017 şi ulterior pe parcursul lunii, angajații pentru controlul de securitate (compania Eulen) ai Aeroportului respectiv din Barcelona încep o grevă parțială (între orele 5.30 - 6.30h, 10.30 - 11.30, 16.30- 17.30 si 18.30 -19.30) în zilele de vineri, duminică şi luni.