GHICITUL ÎN CEAȘCA DE CAFEA. Cum procedezi și interpretezi 20 semne apărute

01:41

Este un arbust fructifer cultivat pe scară largă. Crește sub formă de tufiș cu tulpini înalte de 1-3 m, arcuite, rareori târâtoare, acoperite de ghimpi drepți sau recurbați. Frunzele cresc în grupuri de trei până la cinci, sunt palmat-compuse, cu marginile neregulate, cu nervuri păroase și proeminente pe fața interioară. Frunzele uscate conțin taninuri, fier, flavonoizi, vitamina C, acizi organici (acid malic, acid oxalic, acid tartric, acid lactic, acid galic), inozitol. Se recoltează frunzele bine dezvoltate în tot cursul verii și sunt uscate. Rădăcina conține saponine. Florile sunt hermafrodite, albe sau roze cu cinci petale, dispuse în grupuri la capetele ramurilor scurte. Se deschid în lunile iunie-august. Fructele sunt cărnoase, suculente, compuse, roșii și acrișoare la început, negre și dulci când sunt coapte. Fructele se coc începând de la sfârșitul lunii iulie până în octombrie. Acestea sunt bogate în vitaminele B, A și C și mai conțin acid citric, salicilic, sodiu, calciu, magneziu, fier, potasiu, carbohidrați, pectină, mucilagii, flavonide, proteine și acizi organici. În înregistrările medicinale populare, rădăcina de mur este menționată ca o componentă a unui decoct utilizat pentru a trata dizenteria, dar și pentru tratarea diareei sau a tusei convulsive. Sucul de fructe a fost recomandat pentru colită. Frunzele, în combinație cu frunzele altor plante cu proprietăți medicale, sunt folosite ca ceaiuri. Frunzele de mure au fost mestecate încă din vremuri străvechi pentru a scăpa de durerea de dinți, potrivit ncbi.nlm.nih.gov. Un decoct de frunze este util pentru o gargară în tratarea aftelor bucale. De asemenea, frunzele au fost utilizate în mod tradițional în medicina pe bază de plante ca agent antimicrobian și pentru proprietățile lor de antioxidant. Fructe sunt adunate, în general, pentru a fi folosite la realizarea de gemuri, siropuri, vin și lichior. Murele sunt importante într-o dietă pentru conținutul lor nutrițional ridicat de fibre dietetice, vitamina C, vitamina K și de mangan mineral esențial, potrivit nutrition-and-you.com. Fructele, datorită conținutului complex în substanțe minerale, sunt recomandate în alimentația persoanelor care suferă de anemie, diaree, afecțiuni pulmonare, afecțiuni ale ficatului sau ale vezicii biliare. Murele sunt cunoscute pentru proprietățile lor anticanceroase, datorate aportului de antioxidanți, care distrug radicalii liberi ce dăunează celulelor și pot duce la cancer. De asemenea, consumul de fructe ajută la protejarea și întărirea imunității. Cercetările științifice arată că sunt extrem de bogate în substanțe cu efect antioxidant, fiind chiar cele mai puternice fructe în acest sens. Fructele, sărace în calorii și bogate în fibre, ajută la menținerea greutății corpului și în același timp scad nivelul colesterolului, protejând vasele sangvine de depunerile de grăsime și prevenind astfel instalarea unor afecțiuni severe. Murele sunt, de asemenea, remineralizante și astringente, antireumatice și hipotensive și pot ameliora simptomele osteoporozei sau emfizemului pulmonar. Prin conținutul unei importante cantități de potasiu, mangan, cupru, fier și magneziu, ajută la controlul tensiunii arteriale și al pulsului cardiac, potrivit herbal-supplement-resource.com. Datorită conținutului de potasiu, previne riscul atacului miocardic și menține tensiunea sângelui, iar mineralele precum fierul, cuprul și magneziul ajută la producerea globulelor roșii, ținând la distanță anemia și prevenind oboseala. Fenolii și acidul salicilic din fructe reduc inflamațiile articulare, calmează durerile și ajută la îmbunătățirea mobilității articulare. Având un conținut bogat de vitamina C, consumul de mure previne riscul apariției reumatismului. Consumul regulat de mure poate încetini procesul de îmbătrânire.