O româncă, arestată în Dubai pentru că a întreținut „relații sexuale ilegale” pe un iaht

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a compărut joi ca martor în fața parchetului din Varșovia în cadrul unei anchete referitoare la prăbușirea avionului prezidențial polonez în 2010 la Smolensk (Rusia), tragedie în care și-a pierdut viața președintele Lech Kaczynski, convocarea fostului premier fiind denunțată de opoziție, care o consideră un demers politic, relatează AFP.