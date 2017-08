19:30 – „Ora Bucureștiului” cu Alexandru Rotaru, invitat – Mihai Nicolae

16:26

Astăzi, 2 august 2017, ambasadorul Federației Ruse, Farit Muhametșin, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în The post Ambasadorul Federației Ruse, Farit Muhametşin, a fost convocat la Ministerul de Externe appeared first on 10TV.