NASA caută oameni care să protejeze Pământul de extratereştri; Salariul este de şase cifre

13:26

Lidera Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, acuză actuala conducere de la Chişinău de incompetenţă, în contextul în care zilnic cetăţeni ai Republicii moldova sunt sechestrați de organele separatiste transnistrene. The post Maia Sandu critică autoritățile pentru „spectacolele de replici” cu privire la declararea lui Rogozin persona non-grata appeared first on Independent.