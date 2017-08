AMENZILE înregistrate de camerele de supraveghere video din traficul rutier, NU vor mai putea fi achitate în baza scrisorilor

14:11

Pronunțarea sentinței în dosarul fostului Ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc. Amintim că Iurie Chirinciuc este acuzat de trafic de influenţă şi abuz de serviciu. Ex-ministrul transporturilor, împreună cu şefii a două companii de construcţii, ar fi organizat o schemă infracţională cu scopul dobândirii de mijloace financiare în proporţii deosebit de mare. The post LIVE // Pronunțarea sentinței în cazul ex-Ministrului Transporturilor, Iurie Chirinciuc appeared first on Moldova 24.