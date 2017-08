„ CÂȘTIGĂ ROMÂNIA”. Virgil Ianţu, pregătit pentru noi provocări: “Trec la un alt nivel.....!”

13:56

„Salutări lui Dimitry Rogozin, bufonul penibil al Moscovei si, in acelasi timp, vice-premierul Rusiei. Baiatul asta cu gura sparta pe Facebook iar a vrut sa treaca cu avionul pe deasupra noastra si iar nu a fost lasat. Ori e bou la cap si uita ca este interzis in tarile NATO, ori vrea sa sfideze Occidentul, asa cum o mai face uneori stapanul lui, Vladimir Putin. Numai ca Putin are o vrajeala mult mai fina, de kgb-ist cu staif, nu intra cu cizmele murdare de noroi pe internet si ameninta toata lumea, la betie, cu nu stiu ce avioane si rachete”, spune Tetelu pe site-ul său, foarte popular în România – tetelejurnal.ro.