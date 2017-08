HOROSCOP - 3 august. Ce îți rezervă astrele astăzi?

18:26

1. Nu încerca să mimezi plăcerea Se pare că 60% dintre femei au mimat un orgasm cel puțin o dată în viață. Iar asta poate fi tradusă ca fiind lipsă de comunicare în cuplu. Faptul că te prefaci nu ajută nici una dintre părțile implicate, iar cel mai evident motiv este că, dacă partenerul tău crede că totul merge bine, nu va face vreun efort să îmbunătățească ceva. Și asta nu înseamnă decât un singur lucru: amândoi veți avea de pierdut. 2. Nu te ascunde și comunică deschis Cere ceea ce-ti doresti. Fii onesta cu partenerul tau in legatura cu ceea ce-ti place si ceea ce nu-ti place. Cu cat esti mai deschisa si cu cat ai o atitudine mai pozitiva in legatura cu sexul cu atat e mai posibil sa gustati amandoi, cu mai multa voluptuate, din placerea sexuala. Daca nu-ti place ceva, spune-i asta iubitului tau. Iar daca-ti place, sfatul este acelasi: spune-i! Si arata-te deschisa la propuneri: numai experimentand vei descoperi ce-ti place cu adevarat 3. Dă volumul mai tare Nu-ti mai inabusi acele gemete atat de sexy! Se pare ca exista o legatura directa intre “vocalizarea” sexului si calitatea lui. Asa ca un volum maxim s-ar putea traduce si prin… placere maxima! Faptul ca-ti exprimi placerea este o reactie incurajatoare fata de gesturile si miscarile partenerului tau, iar asta ii va da mai multa incredere in performantele sale. Zgomotele din timpul unei partide sunt foarte sexy si pot infierbanta suplimentar atmosfera. Asa ca, de ce n-ai adauga si niste condimente auditive, care sunt atat de excitante pentru voi amandoi? 4. Asortează-te la starea de spirit Starea ta de spirit poate varia foarte mult in timpul aceleiasi zile sau aceleiasi saptamani, ceea ce se reflecta si in partidele de sex. Daca ai chef de experimente, propune o pozitie noua sau un loc nou. 5. Câteodată atmosfera din dormitor crește libidoul Daca esti intr-o dispozitie emotionala mai sensibila, atunci poate iti doresti sa ai contact vizual cu partenerul tau, asa ca propune-i clasica pozitie a misionarului. Cu cat atmosfera din dormitor reflcta mai bine starea ta de spirit, cu atat mai reusita va fi partida voastra de sex. 6. Noi ingrediente, noi gusturi Incearca, pe cat posibil, de fiecare data ceva nou. Daca accesoriile din sex shop mai mult va inhiba decat va stilumeaza, atunci cumpara niste lenjerie sexy sau un nou lubrifiant ori propune-i iubitului tau o noua pozitie. 7. Pofta vine mâncând Cu cat faci mai des sex cu atat iti va placea din ce in ce mai mult, pentru ca asta iti va spori increderea in tine, te va apropia mai mult de partenerul tau si te va face sa te simti mai fericita si mai in forma. Cu cat esti mai dornica sa faci sex cu atat mai bine te vei simti!