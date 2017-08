Alertă de călătorie la Barcelona; Atenție pentru cei care vor vizita orașul în august

11:06

Îndoielile președintelui american Donald Trump cu privire la războiul din Afganistan au condus la o întârziere în finalizarea unei noi strategii a SUA în Asia de Sud, scepticism care a inclus și o sugestie conform căreia comandantul trupelor americane în regiune ar trebui demis, au afirmat miercuri oficiali americani, relatează Reuters. The post Trump, nemulțumit de războiul din Afganistan, sugerează demiterea comandantului trupelor americane în regiune appeared first on Independent.