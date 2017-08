Un copil de 10 ani s-a înecat, luni, în Nistru. Cadavrul a fost recuperat astăzi

09:41

Angajații Inspectoratului Național de Investigații au descins cu mai multe percheziții matinale într-un dosar în care este vizat consilierul municipal, Oleg Onișcenco, dar și alte persoane apropiate acestuia, informează portalul Today.MD. Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar inițiat pe faptul prejudicierii bugetului de stat cu milioane de lei. Ofițerul de presă al INI, Diana Sochircă, a precizat pentru Today.md că o parte din percheziții au fost deja finisate, iar altele au loc în aceste clipe. Amintim că Oleg Onișcenco, dar și consilierul Ghenadie Dumanschi, și secretarul Consiliului municipal Chişinău, Valeriu Didencu au fost reţinuţi în luna mai într-un dosar de corupere pasivă, trafic de influenţă şi depăşirea atribuţiilor de serviciu. The post Percheziții INI într-un dosar în care este vizat consilierul municipal, Oleg Onișcenco appeared first on Moldova 24.