Rogozin vine cu noi atacuri: România trăiește cu amintiri despre România Mare

16:06

Subiectul care este discutat în diverse țări legat de circulația monetară este: ce e preferabil să avem monede sau bancnote, scrie pe blogul său economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. Fiecare din ele are avantajele și dezavantajele sale. Bancnotele sunt comode, însă se uzează rapid. Monedele sunt grele, dar au o durată de viață foarte lungă. […] The post Moldova urma încă acum 10 ani să introducă moneda de 1 și 2 lei appeared first on Moldova.org.