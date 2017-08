Atașatul militar al României, decorat de Ministerul Apărării din Rep. Moldova

13:06

Programul „Cunoaşte-ţi Ţara”, derulat de Acţiunea 2012, a ajuns în Bistriţa-Năsăud, la Mănăstirea Piatra Fântânele, din comuna cu acelaşi nume. Un grup basarabeni din raionul Râşcani, format din elevi, profesori şi reprezentanţi locali, au sosit la Piatra Fântânele, unde au avut parte o primire călduroasă pe treptele lăcaşului mănăstiresc. În drumul spre Bistriţa-Năsăud, aceştia au [&hellip The post VIDEO. „Cunoaşte-ţi Ţara” a ajuns la Mănăstirea Piatra Fântânele. Cum au fost întâmpinaţi basarabenii appeared first on InfoPrut.