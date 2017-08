Ce avere are primul condamnat în „dosarul parcărilor cu plată”

08:56

Un fost viceministru va returna milioane statului Procuratura Anticoruptie anunta despre finalizarea urmaririi penale si expediera in judecata a cauzei penale de invinuite a fostului viceministru al economiei Valeriu Triboi, in actiunile caruia procurorii au retinut comiterea abuzului de putere si prejudicierea bugetului de stat in proportii deosebit de mari, noteaza mold-street.com. Potrivit actului de inculpare, in perioada 2014-2016, “inculpatul, abuzand de functia pe care o detinea prin intermediul unor terte persoane, ar fi cumparat de la SA Moldtelecom, fondator al carui este Ministerul Economiei, un imobil in valoare de aproape 1.000.000 de lei, iar ulterior a dat cladirea in locatiune, pe o perioada de 10 ani, intreprinderii Furnizarea Energiei Electrice Nord“ , scrie Procuratura. A dat in locatiune imobilul si a impus compania statului sa il repare “In continuare, prin abuz de putere, inculpatul ar fi dat indicatii unor factori de decizie ai intreprinderii sa repare imobilul dat in locatiune, din contul acesteia, pentru reparatia cladirii fiind alocate 4 milioane de lei. Totodata, pentru imobilul nominalizat intreprinderea Furnizarea Energiei Electrice Nord, care a reparat cladirea din banii proprii, urma sa achite plata de arenda in valoare de 50.000 le pe an“, sustin procurorii. CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM Sursă: protv.md Record Un fost viceministru va returna milioane statului apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.