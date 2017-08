Maia Sandu critică autoritățile pentru „spectacolele de replici” cu privire la declararea lui Rogozin persona non-grata

10:26

Două albume ale trupei de nu metal Linkin Park au fost propulsate în topul primelor zece cele mai bine vândute albume în Statele Unite, la câteva zile după sinuciderea solistului trupei, Chester Bennington, informează AFP.