Rosselhoznadzor a întors de la frontieră peste 19 tone de prune din Moldova

Primăria municipiului Chişinău informează că începând cu data de 1 august 2017, se anulează ruta municipală de microbuz nr. 193. În acelaşi timp, din data de 1 august 2017, se modifică itinerarul rutei de transport public nr. 125, după cum urmează: Tur - de pe str. Nicolae Testemiţanu pe str. Grenoble, str. Costiujeni şi str. Valea Apelor; Retur - pe acelaşi traseu. De asemenea, se modifică, începând cu data de 1 august 2017, itinerarul rutei de transport public nr. 126, după cum urmează: Tur - în raza satului Dumbrava: de pe str. Durleşti pe Drumul Viilor, str. Prieteniei până la str. Ioan Botezătorul; Retur - pe acelaşi traseu. Unităţile de transport care au activat pe ruta nr. 193 se transferă pe rutele municipale nr. 125 şi nr. 126.