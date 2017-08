(foto) 12 fotografi străini și locali vor descoperi Moldova prin obiectiv timp de o săptămână. Iată cine sunt aceștia

08:41

IT will be FUN! – Tabăra de IT și dezvoltare personală a ajuns la ediția a X-a. În aceast an, evenimentul destinat absolvenților, studenților facultăților de IT sau pur și simplu tinerilor pasionați de IT se va desfășura în perioada 13 – 17 septembrie în Suceava, România. Articolul Ești pasionat de IT? Iată ce trebuie să știi despre „Tabăra IT will be fun” de la Suceava apare prima dată în #diez.