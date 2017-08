Concluzie șocantă a lui Trump: SUA „nu vor câștiga acest război”

09:36

Cancerul pancreatic este al patrulea, ca rată de mortalitate, dintre toate tipurile de cancere și are cea mai slabă rată de supraviețuire. Afectează în aceeași măsură femeile și bărbații. Însă, un simplu test de urină, poate ajuta la identificarea lui în stadii incipiente, scrie realitatea.net. Pancreasul are circa 15 centimetri și este sub forma unui […]