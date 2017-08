Şofer pe ruta Chişinău-Paris, prins la frontieră cu acte false. Poliţiştii de frontieră i-au permis traversarea hotarului

09:16

Un inspector operativ al Brigăzii cu Destinație specială „Fulger" a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție în după-amiaza zilei de ieri, fiind bănuit de trafic de influență. Cazul a ajuns în vizorul DGT Nord a CNA după ce doi soți au sesizat Centrul despre faptul că, polițistul, în grad de sergent, acționând în complicitate cu o altă persoană, ar fi pretins și primit de la ei 1.200 de euro.