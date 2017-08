Salvatorii atenționează asupra riscurilor caniculei

15:41

Un grup infracțional, bănuit în trafic de ființe umane cu scop de exploatare prin muncă, a fost demascat de angajații Poliției de Frontieră din Direcția regională Est. Conform informațiilor speciale de investigații, trei suspecți cu vârste de 59, 44 și 18 ani au racolat o cetățeancă a Republicii Moldova împreună cu copilul minor al acesteia și timp de trei luni i-au impus să muncească, contra voinței lor, la o stână de oi din s. Ucrainca, r-nul Căușeni. La începutul săptămânii curent, polițiștii de frontieră au intrat în posesia unei informații precum că o locuitoare a s.Puhoi, r-nul Ialoveni, și copilul acesteia, prin constrângere fizică și psihică, sunt exploatați prin muncă. Pe acest caz a fost sesizată și Procuratura din Căușeni, fiind deschisă o anchetă de urmărire penală. Din cercetările preliminare s-a constatat că trei cetățeni moldoveni din s.Ucrainca, r-nul Căușeni, au exploatat prin muncă, timp de mai multe luni, o femeie de 32 de ani și copilul acesteia de 8 ani, aflați în stare social-vulnerabilă. Profitând de statutul acestora, bănuiții i-au impus, prin forță fizică și psihică, să muncească în folosul lor la o stână de oi, pe care o dețineau. În baza informațiilor acumulate, la data de 27 iulie a.c., polițiștii de frontieră sub coordonarea Procuraturii din Căușeni au descins percheziții la domiciliile suspecților.Urmare, în gospodăriile percheziționate au fost depistate și ridicate documentele de identitate și de altă natură ce le aparțin victimelor, hainele acestora, două cartușe - de calibrul 7,62 și de calibru nestabilit, destinate pentru arme cu țeava ghintuită, precum și alte obiecte ale infracțiunii respective. Pe acest fapt a fost pornită o cauză penală privind traficul de fiinţe umane, iar dacă va fi dovedită vinovăția, suspecții riscă închisoare de la 7 până la 15 ani. În prezent, se întreprind măsurile speciale de investigaţie şi de urmărire penală în vederea identificării altor victime, cât şi stabilirea tuturor complicilor. Totodată, părții vătămate și copilului acesteia polițiștii de frontieră au oferit tot sprijinul și suportul psihologic necesar.