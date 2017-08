Rogozin, declarat non-grata, dar invitat de Calmîc să viziteze Chișinăul

18:16

Pasul la care a recurs astăzi liderul PD, Vlad Plahotniuc, prin supuşii săi din Guvernul Republicii Moldova, Parlament şi alte structuri ale statului, prin declararea vicepremierului rus drept persoană indezirabilă pe teritoriul ţării, nu este altceva decât pentru a le arăta „stăpânilor săi americani” că este persecutat de ruşi. Despre aceasta a declarat preşedintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei apariţii live pe pagina sa de Facebook, menţionând totodată că, liderul PD „a trecut linia de demarcaţie”. The post (VIDEO) Usatîi, despre declararea lui Rogozin drept persona non grata în Moldova: Plahotniuc îşi pregăteşte alibi în faţa stăpânilor săi americani appeared first on Independent.