Mesaj „filosofic” din partea lui Dodon, retransmis de Rogozin: „Ruşii vin mereu pentru banii lor. Ei joacă cinstit sau nu joacă deloc”

17:16

Procuratura Anticorupţie anunţă despre finalizarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a fostului viceministru al Economiei Valeriu Triboi, în acţiunile căruia procurorii au reţinut comiterea abuzului de putere şi prejudicierea bugetului de stat în proporţii deosebit de mari. În cadrul cauzei penale, procurorii anticorupţie au dispus scoaterea de sub urmărire penală a persoanelor din subordinea viceministrului sau dependente de acesta, care ar fi executat solicitările lui, fără a cunoaşte despre ilegalitatea indicaţiilor propriu-zise, făcute în vederea realizării unui interes material personal. The post Dosarul ex-viceministrului Economiei Valeriu Triboi, expediat în judecată. Ce riscă fostul funcţionar appeared first on Independent.