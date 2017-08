Moscova protestează! Ambasadorul Andrei Neguţă, convocat la Ministerul rus de Externe

12:26

Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care nu a fost lăsat de România să ajungă în țara noastră, îi numește pe moldoveni țigani. Într-un interviu pentru postul TV Rossia 24, Rogozin își bate joc demonstrativ de moldoveni, pe care îi insultă. Iar pe funcționarilor de la Moscova le dă calificativul de "oameni nobili", preocupați de "bunăstarea oamenilor […]