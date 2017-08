Locul de muncă, unde salariul e de 240 de mii de euro și 3 luni de concediu: De ce nimeni nu îl vrea

16:36

Moscova ameninţă cu posibile sancţiuni împotriva Varşoviei, dacă autorităţile poloneze vor demonta monumentele care glorifică victoria trupelor sovietice din al Doilea Război Mondial, relatează BBC, preluat de News.ro. The post Rusia ameninţă Polonia cu „măsuri asimetrice” în chestiunea monumentelor sovietice appeared first on Independent.