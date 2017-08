Surprize mari în turul 3 al Ligii Campionilor; S-au stabilit toate echipele din play-off

15:46

O comisie a Parlamentului de la Dublin încearcă să găsească o soluţie în vederea unei ”reunificări” pe cale paşnică a Republicii Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, după o... The post Harta Europei s-ar putea schimba: Două state membre UE s-a putea unifica appeared first on Independent.