Rusia reacționează dur și promite un răspuns „adecvat”: Acțiunile Chișinăului ar putea perturba situația din Europa

Un chinez aflat în trecere prin Saint-Moritz, o celebră stațiune dedicată sporturilor de iarnă, situată în nordul Elveției, a plătit 9.999 de franci elvețieni (8.733 de euro) pentru a putea să deguste un pahar cu un sortiment rar de whisky - Macallan din anul 1878 -, a anunțat miercuri site-ul 20minutes.ch.